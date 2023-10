Amazon bate expectativas de receitas e lucros. Segmento da "cloud" abaixo do esperado

As receitas aumentaram 13% para 143,1 mil milhões de dólares, um sinal de que a empresa estará a ver alguma aceleração, depois de um ano de 2022 em que foi penalizada pela subida da inflação e das taxas de juro. O mercado esperava 141,4 mil milhões. No entanto, as receitas da unidade de "cloud" - a Amazon Web Services - ficaram abaixo do esperado e foram de 23,1 mil milhões de dólares, face aos 23,2 mil milhões perspetivados pelos analistas. Já nas receitas publicitárias os números foram melhores que o esperado: 12,1 mil milhões de dólares contra 11,6 mil milhões, apontando uma subida de 26% face a 2022.



A empresa indicou ainda que para o quarto trimestre espera faturar 160 mil a 167 mil milhões de dólares. Um resultado intermédio entre estes dois valores representaria uma subida homóloga de 9,6%. Já em termos de lucros operacionais a Amazon estima entre 7 a 11 mil milhões.



A Amazon alcançou 9,9 mil milhões de lucros no terceiro trimestre do ano, mais do que triplicando face aos 2,9 mil milhões registados no mesmo período de 2022. Os analistas esperavam um resultado líquido de 6,1 mil milhões de dólares, revelou esta quinta-feira a empresa."Tivemos um terceiro trimestre forte, com o nosso corte de custos e a velocidade de entrega nas nossas lojas a melhorar, as receitas com publicidade cresceram de forma robusta e no geral as nossas receitas operacionais e o fluxo de caixa subiram significativamente", refere Andy Jassy, CEO da Amazon, que sucedeu a Jeff Bezos em meados de 2021.Na negociação "after-hours", as ações da Amazon chegaram a subir quase 5%, mas estão agora a valorizar 1,1% para 120,90 dólares, com o mercado ainda à espera de ouvir as palavras de Andy Jassy. Na sessão desta quinta-feira, a gigante tecnológica tinha desvalorizado 1,5%, fechando nos 119,57 dólares por ação.