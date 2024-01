Regulador europeu prepara-se para travar compra da iRobot pela Amazon

Leia Também Amazon volta a despedir. Desta vez são centenas no Prime Video e estúdios 16,07 dólares.

regulador da concorrência, a

Federal Trade Commission (FTC), a preparar-se para bloqueá-lo. Ainda não foi tomada uma decisão final, nem ocorreu qualquer reunião final com a Amazon, de acordo com a mesma fonte.

A Amazon deverá ver o negócio da aquisição da iRobot, fabricante do aspirador Roomba, travado pelo regulador europeu. Em causa estão preocupações de que o negócio prejudique outros fabricantes de robôs aspiradores, avança a Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema.A decisão final está prevista para 14 de fevereiro.A notícia penalizou as ações da iRobot, que estão a cair 31,95% paraSegundo o meio de comunicação, o negócio deverá também ver um travão nos Estados Unidos, estando oO regulador da UE já tinha manifestado no final de novembro preocupações quanto ao negócio, justificando que a Amazon poderia tentar usar a sua posição dominante no comércio online para favorecer os produtos da iRobot face aos dos concorrentes. Para fazer face a estas questões, considerou o regulador na altura, a empresa norte-americana deveria comprometer-se a um tratamento justo de todos os fabricantes de aspiradores na sua plataforma.Algo que a Amazon recusou fazer, estando já a preparar-se para rebater a decisão da Comissão Europeia, adianta outra fonte à Bloomberg.O negócio anunciou a intenção de comprar a iRobot em 2022.