Amazon desiste de comprar fabricante do Roomba após ameaça de veto de Bruxelas

A Amazon desistiu de avançar para a compra da iRobot, fabricante do Roomba, após as autoridades da concorrência da União Europeia (UE) terem ameaçado bloquear o negócio, avança esta segunda-feira a Bloomberg.A decisão é mais uma sinal da pressão que a Amazon tem vindo a enfrentar dos reguladores da concorrência à medida que a gigante tecnológica tem expandido as suas operações do e-commerce para áreas como o entretenimento ou os seviços de computação na "cloud".A iRobot indicou que o seu CEO, Colin Angle, abandonou o cargo numa altura em que a empresa inicia um processo de reestruturação que implicará a eliminação de 350 empregos, quase um terço do total do pessoal.A empresa, que sempre apresentou lucros desde a sua entrada em bolsa, em 2015, viu as suas vendas caírem após a pandemia e acumula 500 milhões de dólares de prejuízo desde o segundo trimestre de 2021. Esta segunda-feira, a iRobor revelou que registou perdas operacionais ajustadas de 200 milhões de dólares no ano passado.Na pré-abertura de Wall Street, as ações da iRobot caem cerca de 19%.A desistência da Amazon obrigará a "big tech" a pagar 94 milhões de dólares de indemnização à iRobot.O anúncio da intenção de comprar a fabricante do Roomba foi feito pela Amazon em agosto de 2022.