Amazon junta-se à "deserção" da Web Summit

A Amazon.com Inc. juntou-se às empresas e investidores que decidiram abandonar a conferência tecnológica Web Summit, depois de Paddy Cosgrave ter feito comentários controversos sobre Israel.



Um representante da Amazon Web Services confirmou à Bloomberg que a empresa não participará na conferência, agendada para novembro em Lisboa.



A Amazon Web Services, divisão da Amazon, estava anteriormente referida como parceira da conferência e um dos seus vice-presidentes, Vishal Sharma, estava programado para falar, refere a agência.

Um número crescente de empresas já abandonou a Web Summit, juntando-se a uma série de investidores de capital de risco de Israel, dos EUA e da Europa.



De acordo com a Bloomberg, a Intel Corp, a Siemens AG, a Alphabet Inc, empresa-mãe da Google, e a Meta Platforms Inc., proprietária do Facebook, disseram já que não tencionam participar.



Os cancelamentos aconteceram depois de Paddy Cosgrave, diretor da Web Summit, ter criticado nas redes sociais o apoio do Ocidente a Israel. "Crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados", disse ele sobre a resposta de Israel aos ataques do Hamas.

Cosgrave veio apresentar mais tarde um pedido de desculpas, escrevendo no site da Web Summit: "Compreendo que o que disse, o momento em que o disse e a forma como foi apresentado causou uma profunda mágoa a muitas pessoas".