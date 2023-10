Paddy Cosgrave demite-se de CEO da Web Summit

Paddy Cosgrave, presidente executivo da Web Summit, demitiu-se do cargo na empresa de tecnologia, segundo noticiou este sábado o Sunday Independent, que salienta que apesar da sua saída a conferência prosseguirá como planeado no próximo mês em Lisboa.



"Infelizmente, os meus comentários pessoais tornaram-se uma distração para o evento, para a nossa equipa, para os nossos patrocinadores, para as nossas startups e para as pessoas que participam", afirmou Cosgrave num comunicado, citado pela agência Bloomberg.





"Peço sinceras desculpas novamente por qualquer dano que tenha causado", acrescentou.A Bloomberg recorda que Cosgrave tinha enviado um post no X, antigo Twitter, que dizia que "crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados", dirigido à resposta de Israel ao Hamas. Os comentários causaram uma reação negativa por parte de várias empresas tecnológicas.Cosgrave chegou ainda a apresentar um pedido de desculpas no blogue da Web Summit dias mais tarde pedindo desculpa por ter causado "profunda mágoa" com o momento e o conteúdo da sua declaração. No entanto, isso não foi suficiente para impedir uma campanha apelando à retirada de oradores e patrocinadores do evento, que contou com mais de 70 mil participantes no ano passado.Citrando um comunicado divulgado pelos organizadores, a Bloomberg refere que a Web Summit irá nomear um novo presidente executivo o mais rapidamente possível e que o evento, que terá início a 13 de novembro em Lisboa, irá decorrer como planeado.A empresa emprega 200 pessoas na sua sede em Dublin, de um total de mais de 300 em todo o mundo, sendo que os trabalhadores terão também sido informados de que esta é a maior ameaça à existência da empresa desde a covid-19, de acordo com a imprensa britânica.A Amazon juntou-se à Google, Meta, Intel e a dezenas de executivos de topo do setor da tecnologia que cancelaram a sua presença na conferência de Lisboa devido aos comentários feitos por Paddy Cosgrave sobre Israel.