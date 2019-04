Amazon mais do que duplica lucros no primeiro trimestre

A Amazon mais do que duplicou os lucros no primeiro trimestre. Os resultados superaram as estimativas dos analistas, mas as previsões para os resultados do segundo trimestre ficaram aquém.

A Amazon mais do que duplicou os seus lucros no primeiro trimestre, com os resultados a ascenderam aos 3,56 mil milhões de dólares, ou 7,09 dólares por ação. Os analistas estimavam um lucro de 4,72 dólares, segundo a Reuters.



As receitas cresceram para 59,7 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas, que apontavam para um volume de negócios de 59,68 mil milhões.