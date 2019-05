O novo produto, com nome de código Dylan, estará equipado com microfones e software com capacidade para detetar o estado emocional do utilizador, a partir do som da sua voz.

Não se sabe, para já, em que ponto de desenvolvimento está o projeto, ou se irá sequer ser comercializado, até porque as equipas da Amazon têm muito espaço para experimentar novos produtos, alguns dos quais nunca chegam ao mercado. Ainda assim, o projeto Dylan está já a ser testado dentro da empresa, de acordo com uma pessoa ligada ao projeto, que não revela se o que está a ser testado é o protótipo de hardware, o software de deteção de emoções ou ambos.



A concretizar-se este projeto, a Amazon junta-se a um grupo de outras gigantes do setor tecnológico que já estão a apostar nesta área. Empresas como a Microsoft, a Google e a IBM têm vindo a desenvolver tecnologias para detetar estados emocionais através de imagens, dados áudio e outros. A Amazon também já tinha revelado publicamente a intenção de desenvolver um assistente de voz mais semelhante com um humano.



A acontecer, este produto poderá ajudar a retalhista a ganhar relevo no setor da saúde. Ou poderá, como sugere uma patente registada pela Amazon em 2017, ser utilizado para segmentar melhor as ações de publicidade. A patente descreve um sistema que recorre a padrões de voz para determinar se um utilizador sente "alegria, raiva, arrependimento, tristeza, medo, repulsa, tédio, stress ou outros estados emocionais". Com base nestes dados, a empresa poderá recomendar produtos.

