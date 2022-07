Amazon oferece 3,9 mil milhões para comprar americana One Medical

A Amazon chegou a acordo para comprar a norte-americana One Medical pelo valor de 3,9 mil milhões de dólares. Num comunicado sobre a aquisição, a gigante tecnológica informa que cada acionista da empresa de cuidados médicos receberá 18 dólares por ação, avança o Financial Times.



A aquisição é a mais recente tentativa da Amazon para consolidar a sua presença no mercado da saúde, com a gigante tecnológica a querer passar de farmácia online para prestador de serviços de saúde online. A One Medical oferece um modelo de subscrição onde os utilizadores podem pagar uma mensalidade para ter acesso a diferentes médicos.



"Consideramos que os cuidados de saúde estão no topo da lista de áreas a necessitar de reinvenção", disse Neil Lindsay, vice-presidente da Amazon Health Services.