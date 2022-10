Apple bate estimativas de lucros e receitas mas vendas de iPhone dececionam

A Apple lucrou 20.721 milhões de dólares no seu quarto trimestre fiscal, terminado a 24 de setembro, o que traduz uma subida homóloga de 0,8%, informou esta quinta-feira a empresa mais valiosa do mundo. Em termos do exercício fiscal 2021/22, a gigante tecnológica aumentou os lucros em 5,4%, para 99.803 milhões de dólares.As receitas no trimestre ascenderam a 90.146 milhões de dólares, uma subida de 8,1% face a igual período no ano passado. Já em termos anuais, a faturação atingiu os 394.328 milhões de dólares, mais 7,8% do que no exercício anterior.No entanto, as vendas trimestrais do iPhone ficaram abaixo das expectativas de Wall Street. A faturação com os "smartphones" cifrou-se em 42,6 mil milhões de dólares, quando o mercado esperava 43,2 mil milhões. O "chief financial officer" (CFO) da empresa, Luca Maestri, sublinhou que as vendas de iPhone atingiram um valor recorde para um trimestre findo em setembro e superaram as estimativas da Apple.No entanto, as declarações de Maestri não convenceram os investidores e as ações da Apple recuaram cerca de 1% na negociação "after-hours".A "estrela" da companhia no trimestre acabou por ser a faturação com os Mac, que ascenderam a 11,5 mil milhões de dólares, superando largamente as estimativas dos analistas de receitas de 9,36 mil milhões. Já nos iPads, as vendas de 7,2 mil milhões de dólares ficaram aquém dos 7,94 mil milhões esperados. Nos "wearables", que incluem os Airpods e outros acessórios, as receitas de 9,7 mil milhões superaram por 500 milhões de dólares as previsões dos analistas.