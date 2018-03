Apple lança novo iPad de baixo custo

A Apple lançou esta terça-feira, 27 de Março, um novo modelo de iPad de 9,7 polegadas, mais acessível e compatível com o Apple Pencil, que foi introduzido pela primeira vez no iPad Pro para aumentar a criatividade dos utilizadores, segundo a CNBC.





Foi a primeira vez que a empresa realizou um lançamento de produto direccionado para a educação desde 2012, voltando assim às suas raízes no mercado de educação. Um novo equipamento que deve atrair a atenção de professores e alunos.





O novo iPad será vendido por 299 dólares no mercado de educação e vai estar disponível para os consumidores por 329 dólares, segundo a CNBC.





O equipamento exibe as cores de forma mais brilhantes, possuindo ainda um sensor de toque de maior resolução. "Integra o chip A10 Fusion, projectado pela Apple com uma arquitectura de 64 bits, uma CPU 40% mais rápida e 50% maior desempenho gráfico para executar várias tarefas ao mesmo tempo, em comparação com o modelo anterior", de acordo com o site Invertia.





O lançamento de um iPad mais barato dirigido a estudantes e professores faz parte de um novo conjunto de produtos que a Apple está a oferecer para o mercado da educação, como por exemplo, o armazenamento gratuito do iCloud passar a gratuito até 200 GB para o mercado educativo, de acordo com a CNBC.





Steve Jobs, fundador da Apple, deu prioridade às escolas desde o início da existência da Apple. Mas, à medida que a empresa se voltou para produtos do mercado de massa e de margens mais altas nos últimos anos, o Google e a Microsoft conseguiram invadir as salas de aula com laptops e tablets baratos. No ano passado, o mercado global de tecnologia educacional gerou 17,7 mil milhões de dólares em receitas, de acordo com a empresa de análise Frost & Sullivan.