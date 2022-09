Apple vai fabricar iPhone 14 na Índia

A Apple anunciou esta segunda-feira que vai fabricar o iPhone 14 na Índia, parte da estratégia de deslocar a produção para fora da China, face a tensões geopolíticas e ao impacto das medidas de prevenção epidémica nas cadeias de fornecimento."A nova linha do iPhone 14 apresenta tecnologias inovadoras e importantes recursos de segurança. Estamos entusiasmados por fabricar o iPhone 14 na Índia", apontou a gigante tecnológica norte-americana, em comunicado.A Índia é o segundo maior mercado de 'smartphones' do mundo, a seguir à China. A Apple tem lutado por capturar uma maior fatia do mercado, face aos produtos mais baratos produzidos pela concorrência.O anúncio da empresa sediada na Califórnia enquadra-se também nos objetivos do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de fomentar o setor manufatureiro local.O fabrico do modelo mais recente do iPhone 14 vai ficar a cargo da Foxconn, uma grande fabricante de iPhones, cujas instalações ficam nos arredores de Chennai, uma cidade no sul da Índia.A Apple deve transferir cerca de 5% da sua produção do iPhone 14 para a Índia a partir do final deste ano, aumentando para 25% até 2025, de acordo com um relatório do JP Morgan, citado pela agência de notícias Press Trust of India.Os analistas esperam que quase um quarto de todos os produtos da Apple seja fabricado fora da China até 2025, em comparação com os atuais 5%.As interrupções nas cadeias de fornecimento, suscitadas pelas medidas de prevenção contra a covid-19, no âmbito da estratégia chinesa de 'zero casos', estão a motivar os esforços de realocação, que continuarão nos próximos dois ou três anos, disse o relatório."A Apple está a tentar diversificar a sua cadeia de fornecimento há algum tempo, mas esses esforços cresceram nos últimos dois anos, devido à guerra comercial entre os EUA e a China", disse Sanyam Chaurasia, analista da agência de análise de mercado Canalys.No ano passado, a gigante tecnológica fabricou cerca de 7 milhões de iPhones na Índia.A Canalys apontou que o plano de fabricar mais iPhones na Índia também pode levar a Apple a baixar os seus preços para o mercado indiano, tornando-se mais competitiva.A maioria dos produtos da Apple são montados na China, mas a empresa começou a pedir, em 2020, que os fabricantes analisassem a possibilidade de transferir parte da produção para o sudeste asiático ou outros lugares, após repetidas paralisações, suscitadas pelas medidas de prevenção contra a covid-19, terem interrompido o seu fluxo global de produtos.A Apple está também a planear fabricar alguns dos seus produtos no Vietname.