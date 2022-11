Maior fabricante de iPhones na China quer quadruplicar funcionários na Índia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A proprietária da maior fábrica de iPhones na China, a Foxconn, quer quadruplicar os recursos humanos noutra fábrica que detém na Índia, de acordo com duas fontes governamentais contactadas pela Reuters.



A medida surge depois de a Apple ter anunciado que o novo iPhone 14 vai ser fabricado na Índia, parte da estratégia de deslocar a produção para fora da China.

A empresa com sede em Taiwan quer reforçar uma fábrica no sul da Índia com mais 53 mil trabalhadores para um total de 70 mil nos próximos dois anos, segundo escreve a agência de notícias. Este complexo abriu portas em 2019 e tem vindo a aumentar a produção.

Ainda assim, mesmo com este reforço, o número de trabalhadores ficará muito aquém do da fábrica gigante – a maior da China em termos de produção de iPhone – que detém em Zhengzhou.

Nos últimos dias, a fábrica chinesa ganhou destaque na imprensa, ao ser noticiado que a Foxconn iria manter as chamadas operações de circuito fechado, ou seja um sistema onde os funcionários, por questões de prevenção de contágio de covid-19, vivem e trabalham dentro do complexo da empresa, apesar de as autoridades chinesas terem levantado o confinamento de uma semana na região.

Contactadas pela Reuters, tanto a Foxconn como a Apple não quiseram comentar este reforço de recursos humanos na fábrica indiana.