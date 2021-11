Concorrência italiana multa Google e Apple por usarem dados para fins comerciais

A Autoridade da Concorrência de Itália aplicou coimas à Google e à Apple, indicando que as tecnológicas terão violado o Código do Consumidor, acusando as empresas de usarem dados dos utilizadores para fins comerciais.

