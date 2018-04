Avast prepara maior IPO tecnológico da Bolsa de Londres

A Avast, líder mundial em antivírus por número de clientes, anunciou esta quinta-feira que se vai candidatar a cotar as suas acções na London Stock Exchange (LSE) no início de Maio. Fonte próxima do processo indicou à Reuters que a Avast espera que a operação avalie a empresa em quatro mil milhões de dólares (3.233 milhões de euros).





"A entrada na London Stock Exchange é um passo natural, proporcionando-nos maior acesso a capital e financiamento para o crescimento do nosso negócio nos próximos anos", referiu, em comunicado, o CEO da Avast, Vincent Steckler.



Esta será a segunda tentativa de um IPO pela Avast, após ter desistido de entrar no Nasdaq em 2012 devido às condições adversas do mercado.



A empresa foi fundada na antiga Checoslováquia em 1991 e lidera o mercado de aplicações antivírus.



A Avast foi pioneira no modelo de negócio "freemium", distribuindo os seus produtos antivírus na internet de forma gratuita e, posteriormente, cobrando aos clientes pelas ferramentas premium.



No final do ano passado, a Avast tinha 435 milhões de utilizadores a nível mundial, 290 milhões dos quais em PC e 145 milhões em dispositivos móveis. A facturação ascendeu a 630,5 milhões de euros.



Os empresários checos Pavel Baudiš e Eduard Kucera, fundadores da Avast, detêm 46% do capital. A CVC Capital Partners tem uma posição de 29% e a Summit Partners possui 7% das acções.

A empresa irá emitir novas acções, com as quais espera arrecadar cerca de 162 milhões de euros, e vender títulos actualmente detidos pelos seus investidores, angariando mais 647 milhões de euros.A Avast colocará em bolsa pelo menos 25% do seu capital, pelo que poderá encaixar perto de 810 milhões de euros na operação. Parte deste montante será canalizada para a redução da dívida da empresa.