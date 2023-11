Buffett perde paixão pela HP. Na Apple está de pedra e cal

O célebre investidor multimilionário Warren Buffet, que fez da Berkshire Hathaway um império com as suas apostas em variados setores de atividade e com fundamentos muito próprios e certeiros que lhe valeram a alcunha de “Oráculo de Omaha” – é em Omaha, no Nebrasca, que está sediado o seu conglomerado –, está a perder alguma fé numa tecnológica onde apostou com entusiasmo no ano passado e até meados

...