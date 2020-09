Casa da Moeda ganha contrato de 200 milhões para modernizar passaporte dos Camarões

A Imprensa Nacional - Casa da Moeda anunciou esta segunda-feira que ganhou um contrato de 200 milhões de euros "para apoiar a República dos Camarões na modernização do passaporte biométrico e do seu processo de emissão".

A empresa pública portuguesa concorreu em conjunto com a alemã Augentic GmbH, num contrato a 10 anos que foi assinado a 17 de setembro em Yaoundé entre Martin Mbarga Nguele, o Delegado Geral para a Segurança Nacional, e Labinot Carreti, CEO da AUGENTIC e, em representação do consórcio, com a INCM.

O consórcio vai implementar o passaporte eletrónico este país africano e que vai abranger todo o processo de emissão de documentos de viagem e prevê "a transferência abrangente de tecnologia e capacitação nos Camarões".

"Esta conquista da empresa pública portuguesa, referência no fornecimento de soluções de identidade topo de gama e de elevada segurança, reforça o seu posicionamento na modernização do setor público de outras geografias prosseguindo a sua mais recente estratégia de exportação de expertise nacional, na qual já tem presença relevante em mais de 10 países de quatro continentes", refere um comunicado da Casa da Moeda.

"Este contrato representa, para a INCM, um passo relevante na exportação de bens e tecnologia de ponta, correspondendo por si só a um aumento de 5% do volume anual de vendas", assinala Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da INCM, destacando que "Portugal foi pioneiro neste produto quando, em 2006, foi um dos primeiros países do mundo a implementar o passaporte biométrico".