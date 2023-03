Um dia após o regresso de Jack Ma à China, Alibaba anuncia divisão do negócio

A chinesa Alibaba planeia dividir a empresa em seis unidades. A intenção foi anunciada pelo grupo chinês de comércio eletrónico, que tenta dar um impulso ao preço das ações.



A decisão foi anunciada um dia após Jack Ma, fundador do grupo - do qual deixou a presidência em 2019 -, ter regressado à China Continental após praticamente um ano fora. Ma foi outrora uma das figuras mais proeminentes da China, mas deixou de aparecer em público durante três meses, após ter tecido críticas ao governo chinês. A imprensa internacional chegou mesmo a usar o termo desaparecido.





A reorganização da Alibaba, a maior na sua história, fará da Alibaba uma holding empresarial, com as seis unidades - que vão da área logística, à cloud - a serem geridas de forma independente. Cada empresa poderá procurar capital externo e lançar oferta pública de aquisição.



Leia Também Chinesa Alibaba corta 20.000 postos de trabalho em 2022

"Cada negócio e empresa pode fazer rondas de levantamento independentes e ofertas de aquisição pública quando estiverem preparados", disse o CEO da Alibaba, Daniel Zhang, numa carta endereçada aos funcionários.A empresa vê assim uma reviravolta na forma de operar. "Aos 24 anos de idade, a Alibaba abraça uma nova oportunidade de crescimento", acrescentou o responsável.Daniel Zhang vai manter-se como CEO e presidente do conselho de administração do grupo holding.

problemas nas cadeias de fornecimento

Leia Também Pequim quer posição privilegiada no capital da Alibaba e da Tencent

Os últimos anos foram conturbados para a empresa, que recebeu uma multa de 2,8 mil milhões por parte dos reguladores chineses por comportamentos monopolistas, viu a concorrência de e-commerce aumentar eAinda em fevereiro, foi conhecido que a Alibaba levou a cabo 20 mil despedimentos no ano passado.A notícia deu alento aos título da chinesa nos Estados Unidos. Antes da abertura da sessão, no chamado "premarket", as ações da Alibaba cotadas no mercado norte-americano subiram 10%.