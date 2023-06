Eddie Wu vai ser o novo CEO do gigante chinês Alibaba

Leia Também Unidade da Alibaba vai cortar até 7% dos trabalhadores

O gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba anunciou esta terça-feira uma nova liderança do grupo a partir de setembro, quando o atual presidente e diretor executivo, Daniel Zhang, abandonar o cargo.Em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, onde está cotada, a Alibaba informou que Eddie Wu, até agora presidente da Taobao e Tmall, duas das principais plataformas de comércio eletrónico do conglomerado, passará a diretor executivo, enquanto Joseph Tsai, atual vice-presidente executivo, passará a presidente.Zhang era diretor executivo desde 2015 e presidente do conselho de administração desde 2019, depois de substituir o carismático cofundador Jack Ma, e deverá agora focar-se na componente de negócio da 'cloud' do grupo. Isto, após na semana passada a Alibaba ter anunciado que planeava remodelar completamente esta divisão, com o objetivo de realizar, dentro dos próximos 12 meses, uma oferta pública inicial (IPO) para colocar a empresa em bolsa.O conselho de administração da Alibaba agradeceu, no comunicado, a Zhang pelas suas "contribuições extraordinárias para o desenvolvimento" da empresa e pela sua "liderança extraordinária" na "gestão das incertezas" nos últimos anos.De acordo com as informações fornecidas pelo grupo, Wu é um dos cofundadores da empresa e ocupou vários cargos na organização, incluindo o de diretor de tecnologia e diretor financeiro da Taobao. Tsai entrou para a Alibaba em 1999 como parte da equipa fundadora e é membro do conselho de administração da empresa desde então.O plano de sucessão acontece meses depois da gigante chinesa ter informado, em março, que iria reestruturar a empresa em seis unidades, na reorganização mais importante da sua históriaAs ações da Alibaba em Hong Kong chegaram a cair 1,61% após o anúncio.A Alibaba registou um lucro líquido de 72,5 mil milhões de yuans (9,5 mil milhões de euros) no último exercício fiscal, que terminou a 31 de março, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.