Closer quer contratar 150 engenheiros, físicos e matemáticos

A consultora tecnológica portuguesa, que já emprega mais de 400 pessoas, tem escritórios em Lisboa e no Porto, no Brasil e no Reino Unido.



A Closer emprega atualmente mais de 400 pessoas. Rui Neves ruineves@negocios.pt 03 de Janeiro de 2023 às 11:19









A Closer pretende contratar mais 150 pessoas, "nos próximos seis meses", para as áreas de "Data Science", "Data Engineering", "Business Intelligence", "Big Data" e "DataOps", anuncia a tecnológica portuguesa, esta terça-feira, 3 de janeiro, em comunicado. "Na base desta oferta de emprego está o crescente número de projetos em setores como a banca, segurador, telecomunicações, indústria e utilities de clientes nacionais como internacionais, com destaque para Inglaterra, Suíça e Brasil", explica a empresa, que garante registar um crescimento anual "de dois dígitos", quer em recursos humanos quer em facturação.



A tecnológica portuguesa de "Data Science", fundada há aproximadamente 17 anos, "já supera os 400 colaboradores a trabalhar para os escritórios de Portugal, Brasil e Reino Unido", continua a assentar a sua estratégia na expansão internacional. "A procura é cada vez maior e sentimos que o mercado está mais aberto mesmo em relação ao tema do trabalho remoto – o que até à pandemia nem sempre era apreciado – o que nos permite conquistar novos clientes e projetos", sinaliza Fernando Matos, cofundador e sócio da Closer.



Realçando que a Closer "ficou em 2022 no top 25 das melhores empresas para trabalhar", Matos garante que este "é o local certo para aprender, trabalhar e evoluir". "A cultura que existe na empresa é realmente extraordinária. Temos uma taxa de atrito bastante inferior à média do mercado e muito do recrutamento vem por recomendação dos atuais colaboradores", destaca.



"Outro ponto positivo é a nossa especialização em dados - somos uma das empresas que mais faz projetos em Portugal e que mais experiência tem nesta área. Isso faz com que as pessoas queiram integrar uma empresa como a Closer", remata. Saber mais closer tecnológica data science

