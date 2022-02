Contas da dona do Facebook não convencem mercado. Ações tombam 23%

A tecnológica liderada por Mark Zuckerberg reportou os resultados do seu quarto trimestre, com um volume de negócios acima do esperado. No entanto, os lucros dececionaram. E as suas estimativas para as receitas do atual trimestre ficaram aquém do estimado, seguindo por isso a ser castigada em bolsa.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 02 de Fevereiro de 2022 às 21:39







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante As receitas da Meta Platforms, a empresa que detém o Facebook e o Instagram, aumentaram 20% no quarto trimestre de 2021, face ao período homólogo de 2020, para 33,67 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 33,43 mil milhões.



Já o resultado líquido da empresa liderada por Mark Zuckerberg caiu 8%, para 10,28 mil milhões de dólares (contra 11,29 mil milhões no mesmo trimestre do ano precedente). O lucro por ação foi de 3,67 dólares (contra 3,88 dólares um ano antes), ficando abaixo dos 3,84 dólares e 3,85 dólares esperados pelos analistas auscultados pela Bloomberg e pela FactSet, respetivamente.



No que diz respeito à audiência de "Facebookianos", esta também desiludiu: a empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) anunciou um incremento de 4%, para um número total de utilizadores mensais ativos de 2,91 mil milhões, mas o consenso do mercado esperava 2,95 mil milhões. Os utilizadores diários ativos ascenderam a 1,93 mil milhões, contra uma estimativa de 1,95 mil milhões. Face ao período de outubro a dezembro de 2020, significou um aumento de 5%. Além dos lucros e do aumento de utilizadores diários e mensais abaixo do esperado, a empresa também desiludiu no seu "guidance". Estima receitas de 27 mil milhões de dólares neste primeiro trimestre, mas o consenso dos analistas ouvido pela Bloomberg apontava para 30,25 mil milhões. Com estes números abaixo do projetado pelo mercado, os investidores estão a penalizar a empresa em bolsa. A tecnológica segue a perder terreno no "after-hours" da negociação da bolsa nova-iorquina, com um mergulho de 22,91% para 248,99 dólares, depois de encerrar a sessão regular desta quarta-feira a somar 1,25% para 323 dólares. Saber mais Instagram Facebook Meta

Contas da dona do Facebook não convencem mercado. Ações tombam 23%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Contas da dona do Facebook não convencem mercado. Ações tombam 23% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar