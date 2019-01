Sam Mircovich/Reuters

No final de 2017, a Niantic anunciou que estava a trabalhar para trazer as aventuras do feiticeiro mais conhecido do mundo para os ecrãs dos smartphones. Mais de um ano depois desse anúncio, o jogo ainda não saiu mas a empresa reforçou o seu capital em 190,5 milhões de dólares em preparação do seu lançamento.Inicialmente, o lançamento do jogo estava previsto para o segundo semestre de 2018. No entanto, em novembro do ano passado a Niantic adiou a estreia de "Harry Potter: Wizards Unite", jogo que está a desenvolver em colaboração com a Warner Bros, para 2019. Este também será um jogo de realidade aumentada, tal como o Pokémon Go lançado em julho de 2016.Agora, a Niantic - empresa responsável pelo Pokémon Go - reforçou o seu capital, segundo a informação prestada pela empresa à Securities and Exchange Commission (SEC). O financiamento de 190 milhões de euros acontece depois de no final do ano passado o Wall Street Journal ter noticiado o envolvimento da tecnológica Samsung, entre outros 25 investidores.O jornal norte-americano estimava que a empresa podia vir a ser avaliada em 3,9 mil milhões de dólares. O sucesso do Pokémon Go com uma receita de 2,2 mil milhões de dólares contribuiu para colocar a Niantic no mapa. Segundo a Sensor Tower , só em 2018 o jogo gerou receitas de 800 milhões de euros, mais 35% do que em 2017.