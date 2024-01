Despedimentos: As dez empresas que mais trabalhadores dispensaram desde o início de 2024

De acordo com os dados da Layoffs.fyi, a norte-americana Unity Software lidera a lista, com o corte de 25% da força de trabalho este ano, o que equivale a 1.800 trabalhadores. Empresas de e-commerce Flikpart e Wayfair, bem como a Google também estão no topo, com mais de mil trabalhadores dispensados. No total, houve 61 empresas tecnológicas a despedir este ano.

Despedimentos: As dez empresas que mais trabalhadores dispensaram desde o início de 2024









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Despedimentos: As dez empresas que mais trabalhadores dispensaram desde o início de 2024 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar