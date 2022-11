Divórcio entre duas gigantes de videojogos apaga "World of Warcraft" e outros sucessos na China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Blizzard Entertainment e a NetEase anunciaram esta semana que não conseguiram prolongar o acordo que permitia que sucessos como "World of Warcraft" estivessem disponíveis para os "gamers" chineses. Em comunicado, a Bizzard deu conta que não foi possível alcançar um acordo que fosse consistente com os "princípios operacionais e os compromissos da empresa para com os jogadores e os funcionários".