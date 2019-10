E vão mais três. Ebay, Stripe e Mastercard abrem mão da Libra

O site de leilões online eBay anunciou, citado pelo Financial Times, que "deixou cair" a Libra, a moeda digital que vai ser lançada pelo Facebook.

Também a Stripe, que processa pagamentos pela internet, tomou a mesma decisão, refere o FT.



Entretanto, a Business Insider está também a avançar que a Mastercard se junta ao grupo de desistentes, tendo dito que não irá aceitar a Libra.

Depois da PayPal há precisamente uma semana (4 de outubro), surgem então agora mais três empresas de relevo a desistirem da experiência de pagamentos na criptomoeda que vai ser lançada pela dona da rede social co-fundada e liderada por Mark Zuckerberg.





O anúncio desta nova criptomoeda, feito em junho, tem gerado um vivo debate entre os seus defensores e opositores.





Para Hélder Rosalino, por exemplo, esta moeda dificilmente verá a luz do dia. E isto porque, ao contrário do que aconteceu com outras moedas digitais, a Libra está a gerar preocupação junto dos decisores políticos e reguladores mundiais - o que poderá dificultar a sua criação.

"A Libra é algo em que a inovação é muito disruptiva. Nunca as criptomoedas criaram a preocupação junto dos decisores políticos e reguladores que a Libra está a criar", realçou o administrador do Banco de Portugal no passado dia 3 de outubro, numa conferência da CMVM no âmbito da semana mundial do investidor.