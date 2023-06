Elon Musk e Mark Zuckerberg combinam luta no ringue

Os dois multimilionários da tecnologia Elon Musk e Mark Zuckerberg, donos do Twitter e da Meta, respetivamente, concordaram em combater num ringue.O CEO da Tesla publicou uma mensagem na sua rede social, Twitter, dizendo que estava "pronto para uma luta de ringue" com o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg.Tudo começou quando Musk, dono da rede social das micromensagens, respondeu a um tweet sobre a Meta que, alegadamente, se prepara lançar um rival do Twitter chamado "Threads".Comentando o risco de o mundo ficar "exclusivamente sob o controlo de Zuck, sem outras opções", Musk escreveu na terça-feira que estava "pronto para uma luta no ringue se ele [Zuckerberg] estiver".Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms, detentora do Facebook e do Instagram, respondeu de seguida, parecendo concordar com a proposta de Musk."Envie-me a localização", escreveu Zuckerberg numa publicação no Instagram na noite de quarta-feira, que mostrava uma captura de ecran do tweet de Musk ao lado da resposta de outro utilizador instando o proprietário do Twitter a "começar a treinar".Zuckerberg tem treino em artes marciais mistas e fez um post sobre a conclusão do seu primeiro torneio de jiu jitsu no mês passado.Em resposta ao pedido de localização de Zuckerberg na quarta-feira, Musk propôs o Vegas Octagon [onde o ringue parece uma jaula], em Las Vegas, e brincou sobre as suas habilidades de luta e exercícios de rotina, sugerindo que a luta pode não ser séria. "Tenho uma grande jogada a que chamo de 'The Walrus', em que simplesmente me deito em cima do meu oponente e não faço nada", escreveu Musk.