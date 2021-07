Empresa sueca de jogos transformou-se na campeã das aquisições na Europa

Chama-se Embracer Group AB e, no espaço de 12 meses, conta já com 27 aquisições. De uma pequena empresa de jogos nascida na Suécia passou a ser a companhia de desenvolvimento de jogos mais ativa nas compras no continente europeu.

Empresa sueca de jogos transformou-se na campeã das aquisições na Europa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.