Estudo mostra que 30% dos funcionários de grandes empresas já usaram ChatGPT no trabalho

Um fatia considerável de trabalhadores do setor tecnológico ou financeiro - familiarizado com aplicações de inteligência artificial - admitiu já ter utilizado esses serviços para realizar algumas das tarefas do seu trabalho.

Estudo mostra que 30% dos funcionários de grandes empresas já usaram ChatGPT no trabalho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Estudo mostra que 30% dos funcionários de grandes empresas já usaram ChatGPT no trabalho O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar