Criadora do ChatGPT pondera fabricar os próprios "chips"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



A procura por "chips" para sistemas de inteligência artificial disparou desde o lançamento do ChatGPT, que colocou no centro das atenções as potencialidades da IA. Só nos primeiros dois meses, a plataforma ultrapassou os 100 milhões de utilizadores mensais.

A OpenAI, criadora do conhecido software ChatGPT, está a ponderar produzir os seus próprios "chips" de inteligência artificial (IA). A notícia está a ser avançada pela Reuters , que diz que a empresa até já avaliou a potencial aquisição de uma empresa de semicondutores - uma estratégia que poderia acelerar o processo.A companhia ainda não tomou qualquer decisão final, estando, de acordo com fontes conhecedoras do tema, a debater várias hipóteses para resolver a escassez de semicondutores para a IA. Além de criar os seus próprios "chips", outra opção poderá passar pela diversificação de fornecedores, além da Nvidia.A enveredar pela produção dos próprios "chips", a Open AI integraria um restrito grupo de gigantes tecnológicas, como a Alphabet e a Amazon, que têm lutado para tomar controlo num mercado que é maioritariamente controlado pela Nvidia. Mas, para tal, a empresa liderada por Sam Altman terá de dar corda ao investimento, que, segundo fontes da indústria ouvidas pela Reuters, poderá chegar a milhares de milhões de dólares por ano.