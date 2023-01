EUA param de emitir licenças de exportação para a Huawei

Ao Financial Times, fontes conhecedoras do assunto revelaram que algumas empresas norte-americanas já foram informadas de que o Departamento do Comércio não irá aprovar mais licenças a empresas que exportem tecnologia americana à Huawei.

que é vista pelas entidades norte-americanas como suspeita de espionagem em benefício de Pequim.

Os Estados Unidos deixaram de aprovar licenças que permitem às empresas norte-americanas exportarem bens para a chinesa Huawei. A notícia está a ser avançada pela Reuters e pelo Financial Times, que citam fontes conhecedoras do tema.A gigante chinesa de telecomunicações tem enfrentado restrições em termos de exportações de componentes necessários para a rede 5G há vários anos, mas, até agora, o Departamento do Comércio norte-americano garantiu licenças a algumas companhias do país para a venda de determinados bens e tecnologias. Em 2020, por exemplo, a Qualcomm Inc recebeu permissão para vender chips 4G à Huawei.A medida é mais um passo de Washington para travar as ligações com a Huawei,Em 2019, a administração Trump colocou a Huawei na lista de empresas estrangeiras que representam uma ameaça à segurança nacional.