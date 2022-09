EUA querem restringir exportações de "chips" para a China

A administração de Joe Biden está a preparar novas restrições às exportações de "chips" por parte dos Estados Unidos para a China, revela a Reuters, citando fontes próximas da matéria.



A guerra tecnológica com a China tem-se vindo a acentuar, com o Departamento do Comércio norte-americano prestes a publicar nova regulação relativa às exportações de material usado para inteligência artificial, bem como fabrico de "chips", garante a agência.





O departamento já tinha enviado cartas a três empresas dos EUA, a KLA, a Lam Research e a Applied Materials, revelando esta intenção, que deverá agora ser posta em prática. Em causa está a proibição de exportar equipamento de produção de "chips" a fábricas chinesas de semicondutores avançados, particularmente com 14 nm (nanómetros).Deverá ainda ser regulamentado o fim das exportações para a China por parte da Nvidia e AMD (Advanced Micro Devices) de vários "chips" de inteligência artificial, caso não sejam obtidas licenças junto do Departamento do Comércio.Esta medida deverá dificultar a capacidade das empresas chinesas de realizarem mais avanços tecnológicos. O Departamento do Comércio revela que o objetivo é "manter as tecnologias avançadas fora das mãos erradas".Ao mesmo tempo, segundo indica a Reuters, poderão também ser aplicadas medidas para restringir a exportação de equipamentos que contenham estes "chips" mais avançados, tais como centros de dados, que são fabricados por empresas como a Dell, HP (Hewlett-Packard) ou a Super Micro Computer.Um porta-voz do Departamento reiterou que "está a ser adotada uma abordagem abrangente para implementar medidas adicionais para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e os interesses de política externa", incluindo impedir a China de adquirir tecnologia norte-americana que possa ser modernizada para uso militar.