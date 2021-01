Evento tecnológico 'Building the Future' oferece 5.000 bilhetes

O evento tecnológico Building the Future vai disponibilizar cinco mil acessos gratuitos para "toda a comunidade educativa". O objetivo é "estimular a reflexão sobre os modelos de ensino e aprendizagem e trazer respostas aos atuais desafios".Quem pretender usufruir de um destes bilhetes deverá fazer um registo no site www.buildingthefuture.pt , recorrendo aos códigos ACADEMIABTF2021 (para membros da comunidade educativa) e STUDENTBT2021 (para estudantes)."Num contexto em que as escolas voltam a fechar e as atividades letivas ficam suspensas, acreditamos que a visão e a experiência que partilhamos no Building the Future será impulsionadora da transformação digital da educação em Portugal", observa Paula Panarra, diretora geral da Microsoft Portugal (que é um dos parceiros do evento), num comunicado enviado ao Negócios.O evento vai decorrer de forma digital nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Ao longo destes três dias, "estarão reunidos mais de 40 parceiros, em 100 horas de transmissão e mais de 200 oradores para uma audiência de cerca de 20 mil online viewers".