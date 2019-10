Facebook supera estimativas de lucros e receitas no terceiro trimestre

As vendas da empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 29% no terceiro trimestre, face ao período homólogo de 2018, para 17,7 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 17,4 mil milhões.

Também os lucros da tecnológica foram superiores às previsões dos analistas. A empresa registou um resultado líquido de 6,09 mil milhões de dólares, mais 19% do que no mesmo período do ano passado.

Este resultado correspondeu a um lucro por ação de 2,12 dólares, quando o consenso de mercado estimava 1,91 dólares.

No que diz respeito à audiência de "Facebookianos", a empresa anunciou uma média de 2,45 mil milhões de utilizadores mensais.

A rede social está a ser investigada pela Comissão Federal do Comércio dos EUA, pelo Departamento norte-americano da Justiça e por procuradores estaduais do país, no âmbito da proteção de dados e política de privacidade dos utilizadores, bem como alegadas práticas anticoncorrenciais, mas isso não tem assustado os anunciantes, que continuam a apostar nas suas plataformas.

O crescimento do Facebook está também a ser mpulsionado em parte pela sua app de partilha de fotos, o Instagram.

A empresa conta também com outras aplicações de peso, como o WhatsApp e o Messenger.



Os investidores gostaram dos resultados e as ações seguem em alta no "after-hours" da negociação da bolsa nova-iorquina, com uma subida de 1,83% para 191,63 dólares, depois de encerrar a sessão regular desta quarta-feira a recuar 0,56% para 188,25 dólares.