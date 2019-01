Facebook, Tesla, Microsoft, Qualcomm e PayPal surfam onda de resultados nos EUA

Os investidores aguardavam com grande expectativa o fecho das bolsas norte-americanas, já que se esperava um "tsunami" de resultados. O Facebook destaca-se a disparar perto de 11% na negociação fora de horas, depois de superar as projeções dos analistas para as contas do quarto trimestre.

Este dia 30 de janeiro foi pródigo em divulgação de resultados, especialmente do outro lado do Atlântico, após o fecho dos mercados.

Assim que Wall Street encerrou portas, começaram a ser divulgadas as contas de inúmeras empresas. Eis alguns destaques.

Facebook dispara 8% ao superar estimativas de lucros e vendas

A tecnológica liderada por Mark Zuckerberg reportou os resultados do seu quarto trimestre fiscal e agradou ao mercado ao apresentar números acima do esperado tanto na top line como na bottom line – que é como quem diz: receitas e lucros.





As vendas da empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 30% face ao período homólogo de 2017, para 16,91 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 16,39 mil milhões.

Também os lucros da tecnológica foram superiores às previsões dos analistas. A empresa registou um lucro por ação de 2,38 dólares, quando o consenso de mercado estimava 2,18 dólares.

No que diz respeito à audiência de "Facebookianos", a empresa anunciou 2,32 mil milhões de utilizadores activos mensais entre outubro e dezembro, ficando em linha com as expectativas mas marcando um aumento de 2,2% face aos 2,27 mil milhões do trimestre anterior.



As acções estão a reagir em alta no "after-hours" da negociação da bolsa nova-iorquina, com uma subida de 10,74% para 166,57 dólares. Na sessão regular desta quarta-feira encerraram a ganhar 4,32% para 150,42 dólares.