Fernando Silva é o novo CEO da Siemens Portugal

Fernando Silva, de 55 anos, sucede a Pedro Pires de Miranda como presidente executivo da Siemens Portugal, que liderava a empresa desde 2016. O novo mandato começa no início do próximo ano.O gestor português, que leva mais de duas décadas na empresa alemã, "tem liderado, a nível nacional e global, vários projetos nas áreas da energia e infraestruturas, concedendo-lhe um conhecimento profundo sobre temas fundamentais, como sejam a transformação digital, a transição energética ou a sustentabilidade", indica a Siemens em comunicado. Estas são condições "que garantem uma lógica de continuidade na transição da presidência executiva da empresa", afirma ainda.Citado no comunicado, Fernando Silva afirma que a prioridade da empresa continuará a ser "contribuir ativamente para os planos de descarbonização e transformação digital" dos principais clientes e do país, "criando impacto na sociedade através da nossa tecnologia". E sublinha que "a atração e retenção de talento" nestas áreas constituem "o grande desafio para os próximos anos".O novo CEO vai manter-se como responsável pela unidade de negócio Smart Infrastructure da Siemens em Portugal e Espanha, cargo que ocupa desde 2019. Antes disso, foi diretor-geral da divisão Energy Management para Espanha e Portugal (uma unidade focada no desenvolvimento de infraestruturas de transporte, distribuição e fornecimento de energia).Com carreira iniciada em 1991 na Landis & Gyr, Fernando Silva entrou na Siemens há mais de 20 anos, em 1999. É formado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e tem pós-graduação em e-Business - Gestão da Informação, pela Universidade Católica Portuguesa, e fez um Programa de Gestão Avançada para Executivos na mesma instituição.