Fortuna de Bezos é a primeira a superar 200 mil milhões. Musk passa fasquia de 100 mil milhões

Jeff Bezos acordou, da última noite, com mais de 200 mil milhões de dólares no bolso. É a primeira pessoa na história cuja fortuna supera este patamar, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.A fortuna do CEO da Amazon, que é composta principalmente pelas ações da gigante tecnológica, tem vindo a disparar este ano, muito graças ao bom desempenho da retalhista norte-americana em bolsa. Bezos tornou-se o homem mais rico do mundo em 2017 e não largou o lugar, até hoje. Em 2018, tornou-se o homem mais rico de sempre, com uma fortuna superior a 150 mil milhões de dólares.

As ações da Amazon atingiram máximos históricos em abril, a meio de uma pandemia, devido ao disparo na procura pelos produtos na loja online. Este ano, as ações da cotada em Wall Street subiram 86%, tornando-se a segunda empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de 1,7 biliões de dólares, apenas superada pela Apple - que recentemente se tornou a primeira cotada da história a valer mais de 2 biliões.O mais recente "novo multimilionário" do índice, Elon Musk, tem galopado vários lugares na tabela da Bloomberg, sendo agora o quarto homem mais rico do mundo. Também no final do dia de ontem, o líder da Tesla viu a sua fortuna superar, pela primeira vez, o patamar dos 100 mil milhões de dólares.A riqueza coletiva dos multimilionários da tecnologia no índice da Bloomberg, um ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo, quase duplicou desde 2016, passando de 751 mil milhões de dólares para 1,4 biliões de dólares. Este foi o ritmo de crescimento mais rápido, face a qualquer outro setor.Sete das dez pessoas mais ricas do mundo obtêm a maior parte da sua fortuna com participações em tecnologia, com um património líquido combinado de 666 mil milhões de dólares, um aumento de 147 mil milhões este ano.Só Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos viram as suas fortunas engordar cerca de 150 mil milhões de dólares neste ano.