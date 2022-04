Fortuna de Musk chega para comprar seis vezes o Twitter

O homem mais rico do mundo está interessado em comprar a totalidade do Twitter, oferecendo 43 mil milhões de dólares. Tendo em conta a fortuna estimada do dono da Tesla, Musk podia comprar seis vezes o Twitter.

Fortuna de Musk chega para comprar seis vezes o Twitter









