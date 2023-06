Britânica Kantar abre “hub” em Matosinhos com 200 engenheiros e quer mais 400

Em abril do ano passado, a britânica Kantar anunciava que tinha escolhido o Porto para instalar o seu primeiro "hub" global de tecnologia e inovação, adiantando que pretendia recrutar ao longo do ano 150 profissionais, sobretudo engenheiros, e que seriam criados 400 novos postos de trabalho nos próximos quatro anos.

Tudo certo, mas é em Matosinhos que mora o braço português desta multinacional, que é uma das líderes mundiais em pesquisa de mercado, "insights" e consultoria, conta com mais de 25 mil trabalhadores, estando presente em mais de 90 mercados e com escritórios em todos os continentes, e uma faturação que supera os 2,5 mil milhões de euros.

1 de Junho de 2023: "É hoje inaugurado o novo escritório da Kantar, com localização na Praça Guilherme Pinto, no centro de Matosinhos Sul e a escassos metros da praia", revela, em comunicado, a Garcia Garcia, construtora responsável pela reabilitação e "fit-out" do edifício.

A Garcia Garcia realça que o projeto agora terminado "tem no seu cerne a sustentabilidade, sendo o edifício candidato a uma certificação BREEAM In Use, sistema internacional para avaliação e certificação de sustentabilidade de edifícios", tendo havido "a preocupação de manter a traça das fachadas originais para preservar a linguagem arquitetónica do quarteirão".

Assim, "mantêm-se as linhas industriais que caraterizam a zona de Matosinhos Sul, assegurando simultaneamente uma linguagem arquitetónica moderna", enfatiza a construtora tirsense.

E refere que este novo "hub" tecnológico e de inovação, que funcionará como um incubador para as novas tecnologias que sustentarão os futuros produtos e plataformas da Kantar, "irá arrancar com cerca de 200 postos de trabalho altamente qualificados, estando prevista a contratação de mais 400 colaboradores ao longo dos próximos anos".