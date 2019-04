Glintt quer contratar 300 pessoas este ano

Glintt

A Glintt pretende contratar 300 novos colaboradores este ano, indica esta terça-feira, em comunicado, a empresa tecnológica especializada na área da saúde. As contratações serão quer para os escritórios de Lisboa quer para os do Porto.

Nesse sentido, a Glintt lançou na segunda-feira, 15 de abril, a quarta edição da sua Academia, um programa que nas anteriores três edições levou à contratação de 250 recém-licenciados e mestres.

A Glintt conta actualmente com cerca de 1.100 colaboradores.

No ano passado, a empresa registou lucros de 560 mil euros, uma subida de 10,3% face a 2017. Já o volume de negócios cresceu 21,5%, atingindo os 86,2 milhões de euros.

A empresa liderada por Nuno Vasco Lopes (na foto) registou um resultado operacional bruto (EBITDA) de 7,6 milhões de euros, o que traduz uma subida homóloga de 24,2%, e a margem EBITDA foi de 8,9%.

As ações da Glintt seguem estáveis nos 18,8 cêntimos.