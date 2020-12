Gmail, Youtube e outros serviços da Google com problemas em todo o mundo

Os utilizadores estão com dificuldades em aceder ao Gmail, Youtube e outros produtos do grupo Alphabet, que estão a sofrer quebras em diferentes regiões do mundo, reporta a Bloomberg.





Têm sido mostradas mensagens como "alguma coisa correu mal" no Youtube, ou "houve um erro. Por favor tente novamente mais tarde", no caso do Gmail. As falhas têm-se repetido em localizações tão diferentes quanto Nova Iorque, Reino Unido e Europa.





De acordo com a agência de notícias, embora este tipo de falhas sejam relativamente comuns em múltiplos sites e plataformas de outras tecnológicas como a Amazon, a Apple ou a Microsoft, as quebras desta segunda-feira distinguem-se por estarem a afetar vários produtos da mesma "casa".





A conta que o Youtube tem no Twitter já deixou um recado aos clientes através dessa plataforma: "Estamos cientes de que muitos de vocês estão a ter problemas em aceder ao Youtube agora – a nossa equipa está a trabalhar nisso. Daremos novidades assim que as tivermos".





O website DownDetector, que agrega erros de websites que são reportados por utilizadores, mostrou dezenas de milhares de queixas pelas sete da manhã de Nova Iorque, que abrangiam ferramentas tão diversas como o Google Drive, Google Meet, Google Maps e até produtos domésticos de inteligência artificial como o Nest. O jogo PokemonGo também foi impactado, provavelmente por serem necessárias contas Google para entrar.