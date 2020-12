Google adia regresso ao escritório e tem semana flexível em mente

A Google decidiu adiar o regresso ao espaço físico de trabalho até setembro de 2021, mas já está a preparar um novo modelo para quando chegar o momento de voltar. A tecnológica vai testar um sistema de semana flexível, isto é, que mistura o teletrabalho com a presença no escritório.





Num e-mail enviado aos trabalhadores este domingo à noite, o CEO da mãe da Google, a Alphabet, informou que a empresa está a testar a ideia de "semana de trabalho flexível". Este piloto pede que os funcionários trabalhem presencialmente pelo menos três dias por semana, os chamados "dias de colaboração", trabalhando a partir de casa nos restantes.





"Estamos a testar a hipótese de um modelo de trabalho flexível levar a maior produtividade, colaboração e bem-estar", explicou o CEO, Sundar Pichai. O responsável salienta que nenhuma empresa da escala da Google criou até agora um modelo híbrido, apesar de estar a ser testado por algumas firmas.





Há questões que ficam em aberto com este e-mail, nomeadamente a hipótese de que a flexibilidade não se aplique a algumas funções, entre elas as que requeiram um maior contacto com os clientes. Quanto às vacinas para a covid.19, a empresa já recomendou aos seus trabalhadores que as tomassem quando estivessem disponíveis, mas não esclarece se esta é uma condição indispensável para que possam regressar aos espaços Google.





Em março, a Google foi uma da primeiras empresas a implementar o teletrabalho e tem vindo a adiar gradualmente o regresso: primeiro apontou para janeiro de 2021, depois julho desse ano e, agora, marca como nova data o mês de setembro.