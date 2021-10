Google desiste de oferecer contas bancárias aos utilizadores

Leia Também Compras parceladas já valem quase cinco mil milhões

"O nosso trabalho com parceiros mostrou claramente que há procura do consumidor por pagamentos digitais simples, integrados e seguros para transações online e na loja", esplicou um porta-voz da Google à CNBC . "Estamos a atualizar a nossa abordagem para nos focarmos no fornecimento de capacitação digital a bancos e outras instituições financeiras, em vez de sermos nós os provedores desses serviços".Até ao momento, só a Apple teve sucesso no lançamento do seu cartão de crédito, há dois anos, numa parceria com a Goldman Sachs. Em breve pondera explorar o mercado BNPL (buy now pay later), de compras parceladas.