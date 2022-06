Grupo sueco Byggfakta promove Miguel Sobral a CEO para a Europa continental

Leia Também Vortal cria mercado para quem compra e quem vende na construção

Miguel Sobral, atual CEO da Vortal, que foi comprada em 2020 pelo Byggfakta, vai ser promovido a líder do grupo sueco para a Europa continental.O anúncio foi feito em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, pelo grupo que opera na área de 'software' e informação no setor da construção que dá conta de que convidou o gestor a integrar a sua equipa executiva.Na sequência da promoção, Miguel Sobral passa a ser responsável pelas empresas do ecossistema Vortal, como a Construdata21, Nexus e Armilar ou ainda a Olmero e Info-Techno.Cotado no Nasdaq de Estocolomo desde outubro, o grupo sueco tem vindo a expandir-se desde a compra, em 2020, da tecnológica portuguesa, cuja organização manteve na íntegra."O grupo Byggfakta tem vindo a adquirir as empresas mais inovadoras, líderes nos mercados onde operam. É um desafio e um privilégio poder ajudar o grupo a consolidar a sua posição na Europa Continental e estimular a geração de sinergias resultantes da integração dos diversos negócios", sublinha Miguel Sobral.Para o mesmo responsável, "a combinação de tecnologias, informação e conhecimento no grupo Byggfakta, vai permitir lançar vários serviços inovadores nos setores da construção, administração pública e saúde, nomeadamente em Portugal, onde existe uma enorme oportunidade de modernizar todo o ciclo de gestão de projetos de construção no sector público e privado", lê-se na mesma nota.