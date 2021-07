Daniela Braga, que criou e lidera a tecnológica portuguesa DefinedCrowd, que está dedicada à área de dados e inteligência artificial (IA), aponta que ainda existe “muito medo” desta tecnologia na Europa. A líder da empresa, que opera no mercado global, com especial incidência nos Estados Unidos, frisa que é preciso haver uma maior evangelização para o seu uso no Velho Continente, acompanhada de uma mudança de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...