Intel em conversações para comprar fabricante de chips GlobalFoundries por 30 mil milhões

A multinacional Intel estará em conversações para adquirir a GlobalFoundries, avança o Wall Street Journal, citando fontes próximas do tema. A GlobalFoundries é uma fabricante de ‘chips’ e a operação estará próxima dos 30 mil milhões de dólares.O WSJ escreve que este possível negócio poderia acelerar consideravelmente os planos da gigante norte-americana para fabricar mais chips para outras companhias. A GlobalFoundries está sediada nos Estados Unidos, mas é detida pela Mubadala Investment, o braço dedicado à área de investimentos do Governo de Abu Dhabi.Em março, o novo CEO da Intel, Pat Gelsinger, afirmou que a empresa estava interessada em investir para conseguir tornar-se numa fabricante de ‘chips’ para outras empresas, um mercado que é atualmente dominado pela gigante TSMC.Este ano, a Intel já anunciou que quer expandir as instalações de produção de chips nos Estados Unidos, numa altura em que a crise dos semicondutores continua. A empresa comprometeu-se a investir 20 mil milhões de dólares nesta área. Em maio,na Computex, um dos maiores eventos dedicados à área de computadores e tecnologia, em Taipei, o CEO afirmou que a falta de chips pode durar vários anos."Embora a indústria tenha tomado medidas para resolver os constrangimentos de curto prazo, ainda pode levar alguns anos para o ecossistema resolver a falta de capacidade de fundição, substratos e componentes", disse Pat Gelsinger, no evento.