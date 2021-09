Lucro da Glintt cresce 55% para 1,4 milhões no semestre

Leia Também Glintt expande negócio para o setor hospitalar espanhol

A Glintt obteve 1,4 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, o que representa um aumento de 54,9% face ao registado no primeiro semestre de 2020, anunciou esta quinta-feira a empresa.A faturação cresceu 17,3%, atingindo os 50,8 milhões de euros, com a empresa a detalhar que no mercado nacional o volume de negócios aumentou 16% enquanto em Espanha o incremento foi de 26%.Já o EBITDA avançou 31,2%, para 7,9 milhões de euros. "O aumento do EBITDA resulta essencialmente da melhoria da eficiência operacional refletida na melhoria da margem EBITDA de 14,0% para 15,6%. No contexto da crise pandémica da COVID-19 e dos seus impactos na atividade empresarial que ainda se verificaram ao longo do primeiro semestre, a Glintt ajustou a sua oferta, a sua dinâmica comercial e implementou medidas de contenção e de controlo de custos (em especial cash costs) o que permitiu, a par do aumento de 17,3% no volume de negócios, um aumento da rentabilidade operacional bruta muito significativo (+31,2%)", sublinha o comunicado.