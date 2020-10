Lucro trimestral da dona do Google sobe 59%

A Alphabet, casa-mãe do Google, registou lucros de 11,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, uma subida homóloga de 59,1%, anunciou a empresa na quinta-feira, logo após o encerramento dos mercados.A gigante tecnológica registou um crescimento de 14% nas receitas, excluindo custos de aquisição de tráfego (TAC), para 38 mil milhões de dólares. Este número superou largamente as estimativas dos analistas, que apontavam para 35,3 mil milhões.No segundo trimestre a empresa tinha registado pela primeira vez uma quebra homóloga nas receitas, embora de apenas 100 milhões de dólares.Agora, Sundar Pichai, CEO da empresa, refere, no comunicado, que a empresa teve "um trimestre forte, consistente com o ambiente online mais amplo". "É também fruto dos fortes investimentos que fizemos em Inteligência Artificial e outras tecnologias, para fornecermos serviços para ajudar as pessoas, nos bons e maus momentos", acrescenta.Já Ruth Porat, chief financial officer (CFO) da Alphabet e do Google, destaca que "as receitas totais de 46,2 mil milhões (incluindo TAC) no terceiro trimestre refletem um crescimento transversal, liderado por um aumento nas despesas dos anunciantes no Search e no YouTube, bem como a continuação do bom desempenho do Google Cloud e Play".As receitas do Google Cloud aumentaram 43% face ao período homólogo, ascendendo a 3,44 mil milhões de dólares. Já o YouTube viu as receitas subirem 32,6%, para cinco mil milhões de dólares. Em ambos os caso, os números superaram as estimativas dos analistas.