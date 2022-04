Lucros e receitas da Apple superam previsões mas alertas sobre trimestre em curso desanimam

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou esta noite as contas do seu segundo trimestre fiscal, terminado a 26 de março, com a empresa a revelar um crescimento face ao mesmo período de 2021 nas linhas de produto iPhone e Mac; mas a recuar nos wearables, casa e acessórios (como os headphones sem fios AirPods), bem como no iPad.

No último trimestre de 2021, o único segmento cujas receitas não tinham crescido foi o do iPad.

O volume de negócios da Apple no segundo trimestre aumentou 8,6% face ao período de janeiro a março do ano passado, para 97,3 mil milhões de dólares. Foi o melhor trimestre de sempre, excluindo os quartos trimestres – tradicionalmente mais fortes devido à época natalícia (e entre outubro e dezembro de 2021, a empresa reportou receitas recorde no valor de 124 mil milhões.

A estimativa média dos analistas inquiridos pela Bloomberg para as receitas era de 94 mil milhões de dólares.

As receitas do iPhone foram de 50,6 mil milhões de dólares (mais 5,5% do que no período homólogo anterior), contra os 49,2 mil milhões esperados pelo consenso de mercado.

Já o resultado líquido da empresa sediada em Cupertino (Califórnia) ascendeu a 25,01 mil milhões de dólares, contra 23,63 mil milhões no mesmo período de 2021.

O lucro por ação foi de 1,52 dólares (contra 1,40 dólares no mesmo trimestre do ano passado) – ficando acima da média de 1,42 cêntimos prevista pelos analistas consultados pela Bloomberg.

Os bons números hoje reportados começaram por impulsionar as acções da tecnológica na negociação fora de horas em Wall Street, mas seguem agora a cair 4,06% para 157 dólares, depois de o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, ter advertido para vários desafios no atual trimestre, incluindo constrangimentos de oferta relacionados com a covid que poderão penalizar as vendas numa proporção entre 4 e 8 mil milhões de dólares.

A Apple também referiu que a procura na China tem estado a ser prejudicada pelos lockdowns decorrentes da pandemia.

O CEO da empresa da maçã, Tim Cook, disse que a tecnológica "não é imune" aos problemas nas cadeias de fornecimento.

A cotada encerrou a sessão regular desta quinta-feira a somar 4,52% para 163,64 dólares.