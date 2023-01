Taxas Euribor sobem a 3 meses para novo máximo de 14 anos e caem a 6 e 12 meses

08h43

China continua a impulsionar petróleo. Gás desvaloriza com temperaturas mais elevadas à vista

O petróleo segue a valorizar e perto de máximos de dezembro, com a reabertura da China a dar otimismo aos investidores e as perspetivas de aumento do consumo desta matéria-prima.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,92% para 80,92 dólares por barril.



Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 0,72% para 86,54 dólares.



Após a publicação do relatório mensal de janeiro, o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revelou que estava "cautelosamente otimista" sobre a economia global depois de o cartel ter mantido as previsões de consumo de petróleo, salientando que esse valor está sujeito a incertezas relacionadas com as tensões geopolíticas e a evolução da pandemia.



No mercado do gás, os futuros estão em queda com expectativas de que as temperaturas mais elevadas retornem na próxima semana, reduzindo a procura. O armazenamento de gás na região está nos 81%, cerca de 20 pontos percentuais acima da média dos últimos cinco anos.