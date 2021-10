Nem com trimestre de faturação recorde a Apple evita desilusão

A Apple fechou o seu quarto trimestre fiscal, findo a 26 de setembro, como o melhor de sempre em faturação. As receitas ascenderam a 83,4 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 29%, mas os analistas esperavam mais, apontando para 84,9 mil milhões. Resultado? As ações da gigante tecnológica caíram 5% na negociação after hours.O CEO da empresa, Tim Cook, indicou que os "constrangimentos no fornecimento foram maiores do que antecipávamos e estimamos que tenham tido um custo de seis mil milhões de dólares".E as receitas com os iPhones falharam igualmente as expectativas do mercado, mesmo tendo crescido 47%, para 38,9 mil milhões de dólares. Os analistas esperavam uma faturação na ordem dos 41,5 mil milhões e, notam, este aumento é inflacionado pelo facto de este ano o novo modelo, o iPhone 13 ter contado com uma semana de vendas no quarto trimestre fiscal, ao contrário do que sucedeu em 2020.Mas não foram apenas os famosos smartphones a falhar as estimativas dos analistas. As receitas de outros produtos como os Apple Watch e Air Pods, bem como as dos Mac também ficaram aquém. Pela positiva apenas as vendas dos iPad.Luca Maestri, CFO da Apple, indicou ainda que as disrupções na produção relacionadas com a pandemia "aumentaram bastante" em outubro e que a escassez de chips prossegue, deixando antever um primeiro trimestre fiscal, que engloba a época natalícia, abaixo do esperado pelo mercado.Os lucros no último trimestre fiscal ascenderam a 20.551 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 62,2%.Desde abril de 2016 que a Apple não registava um trimestre sem superar as estimativas dos analistas para os lucros e desde maio de 2017 que não apresentava receitas abaixo do esperado pelo mercado, de acordo com dados da Refinitiv.Em termos do exercício de 2021, a Apple obteve 94,7 mil milhões de dólares, mais 64,9% do que em 2020.A faturação, por seu turno, cresceu 33%, atingindo os 365,8 mil milhões de dólares.