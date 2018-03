Netflix lança tipo de letra próprio para “economizar milhões”

Netflix Sans é o nome do tipo de letra criado especialmente para a Netflix. Uma decisão da gigante do streaming de filmes e séries de TV para economizar custos no sector do marketing, visto que "o uso de fontes implica licenças avultadamente dispendiosas", de acordo com o líder de design da marca, Noah Nathan, citado no site "It`s nice That".





A Netflix projectou o novo tipo de letra em parceria com a Dalton Maag, uma empresa independente fundadora do licenciamento de vários tipos de letra a nível global.





A fonte foi criada com o intuito de exibir uma maior estética e funcionalidade. As letras maiúsculas foram projectadas para parecerem "cinematográficas" e as letras minúsculas desenhadas para serem "compactas e eficientes", salienta Noah Nathan, citado no site. E acrescenta ainda que as letras têm um carácter "limpo e neutro".